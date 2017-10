Produtor coloca Pennywise em fotos de noivado da irmã

O palhaço Pennywise, de It: A Coisa, já foi inspiração para muitas criações, desde um ensaio com crianças vestidas como ele até propaganda de rede de fast-food. Agora, ele está em fotos de noivado.

Jesse McLaren, produtor de conteúdo para redes sociais, inseriu o palhaço aterrorizante nas imagens do ensaio fotográfico da irmã dele. A edição ficou sutil, de modo que o personagem ficasse escondido, mas foi o suficiente para transformar esse momento tão bonito em algo um tanto assustador.

"Minha irmã pediu para eu fazer as fotos do noivado dela, então eu escondi o palhaço Pennywise em cada foto. Contagem regressiva até que ela perceba", escreveu McLaren ao compartilhar o resultado no Twitter.