Priyanka Chopra e Nick Jonas se casam na Índia

O último fim de semana foi repleto de comemorações para Nick Jonas e Priyanka Chopra. O casal oficializou a união com um casamento de dois dias, celebrado na Índia. Com o objetivo de contemplar as duas culturas, foram realizados cerimônias de tradição indiana e cristã. Os mais de 200 convidados foram recepcionado no Palácio Umaid Bhawan, que abriga a família real de Jodhpur.

ara a celebração ocidental, Priyanka usou um vestido branco e longo, tradicional de noiva, da marca Ralph Lauren. Já na cerimônia indiana, a noiva usou um cropped e saia bordados, traje típico do país.

Veja alguns cliques das cerimônias:

Clique aqui 1

Clique aqui 2

Clique aqui 3