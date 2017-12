Príncipes William e Harry participam de première de 'Star Wars: Os Últimos Jedi'

Os príncipes William e Harry participaram da première europeia do filme "Star Wars: Os Últimos Jedi", que aconteceu nesta terça-feira, 12. Os dois irmãos chegaram desacompanhados e foram recebidos pelo BB-8, um dos robôs que fazem parte da trama.

Além de "conversarem" com BB-8 e receber uma reverência do robô, William e Harry também se encontraram com os produtores e atores do novo filme da saga "Star Wars" e ganharam capacetes de Stormtroopers, os famosos soldados da franquia. Em novembro, o site The Hollywood Reporter confirmou que os irmãos fazem participação especial como Stormtroopers no longa.

O evento aconteceu no Royal Albert Hall, em Londres, e recebeu apoio da Royal Foundation, fundação que William e Harry administram e que distribui recursos para ONGs de diversos campos de atuação. Mais de 400 pessoas ligadas a esses programas relacionados à fundação foram convidados para participar da première do filme com os príncipes.

"Star Wars: Os Últimos Jedi" estreia no Brasil nesta quinta-feira, dia 15.