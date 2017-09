Príncipe Harry e Meghan Markle aparecem em público pela primeira vez

O príncipe Harry e a atriz Meghan Markle fizeram a primeira aparição pública nesta sexta-feira, 25. Eles andaram de mãos dadas pela cidade de Toronto, no Canadá, e, depois, acompanharam juntos uma partida de tênis paralímpico. As informações são da Marie Claire e da Vanity Fair.

No sábado, 23, eles já haviam assistido à abertura do Invictus Games, evento internacional de modalidades do esporte paralímpico. No entanto, Harry e Markle evitaram aparecer juntos: o príncipe ficou ao lado de Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, e próximo a Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, mas não perto da namorada norte-americana.

O casal, que já havia sido flagrado algumas vezes, embora nunca em uma situação tão pública, está namorando desde o ano passado. À revista Vanity Fair, Markle revelou, no começo de setembro, o caráter do relacionamento com Harry. "No fim do dia, é algo bem simples. Somos duas pessoas que estão felizes e apaixonadas", afirmou.

