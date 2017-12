Príncipe George faz o papel de ovelha em teatro da escola

Com as festas de fim de ano se aproximando, chegou a época das peças escolares representando o nascimento de Jesus. E com o príncipe George não poderia ser diferente, já que ele foi para a escola pela primeira vez esse ano.

Se você pensa que o herdeiro do trono mereceria um papel importante está muito enganado, O pequeno George interpretou uma ovelha.

Em um evento com crianças, o príncipe William perguntou como os pequenos passariam o Natal. Depois, contou que tinha ido ver a peça de Natal do filho. "Fui ver a peça do meu filho. Foi divertido, ele foi a ovelha".

O jornal The Telegraph escreveu que o príncipe William deu a notícia durante uma conversa com crianças e produtores de televisão da BBC. William e sua esposa, Kate Middleton, participaram de uma sessão de perguntas e respostas com as crianças.