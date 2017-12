Principais marcas de moda praia lançam coleção com rede de fast fashion

O verão começa oficialmente no dia 21 de dezembro, mas as marcas já estão cheias de novidades para a estação mais quente do ano. É o caso da C&A, que se uniu com quatro das principais grifes de moda praia brasileiras (Água de Coco, Blue Man, Cia Marítima e Lenny Niemeyer) para lançar a coleção "4 mares".

São peças para homens, mulheres e crianças, que vão da praia ao urbano, com acessórios e roupas casuais, além de caderninhos com a mesma estampa das coleções, que transmitem o DNA de cada uma das marcas.

A Água de Coco, por exemplo, lançou peças com estampas de fauna e flora. Já a Lenny Niemeyer oferece uma coleção com seu característico estilo clássico. Na moderna Blue Man, as roupas aparecem em tons neon e shapes diferenciados. Já a Cia Marítima apostou forte no modelo body, uma de suas peças mais emblemáticas, com estampas tropicais ultracoloridas.

A coleção C&A 4 Mares está à venda a no site da marca e será disponibilizada em lojas da rede de fast fashion a partir do dia 5 de dezembro, com valores que vão de R$ 29,99, por uma regata infantil, a R$ 249,99, por uma jaqueta bomber.