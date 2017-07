Primeira etapa das oficinas de escrita do Sesc acontece de 9 a 12 de agosto

A Dramaturgia da Escrita é o tema do próximo Sesc Dramaturgias, na oficina “Novas Estratégias de Dramaturgia” com Humberto Issao Sueyoshi. A primeira etapa acontece de 9 a 12 de agosto das 18h15 às 22h15 no Teatro de Bolso do Sesc Horto. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas podem ser realizadas até dia 09 de agosto no Sesc Morada dos Baís.

A capacitação se dará em duas etapas, focando a utilização e compreensão de ferramentas dramatúrgicas e produção de textos para a cena, além de promover o reconhecimento de estruturas dramatúrgicas contemporâneas por meio da criação literária e teorias da comunicação. A classificação indicativa é 18 anos. A segunda etapa acontece de 13 a 16 de setembro, no mesmo horário e local.

Sobre Humberto Issao – Doutorando em Teoria e Prática do Teatro pela Universidade de São Paulo (ECA-USP), Mestre em Teoria e Prática do teatro pela ECA-USP, Humberto atua nos seguintes temas: interatividade, hipertexto, processo colaborativo, direção teatral e performance.

Serviço – O Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200.



