Prima de Gigi e Bella Hadid é modelo plus size

Parece que ser modelo está no DNA da família das irmãs Hadid. Bella e Gigi são duas das modelos mais requisitadas do momento. Além disso, o irmão mais novo delas, Anwar Hadid, também já arriscou alguns cliques e passarelas, como a capa da Teen Vogue e o desfile da Tommy Hilfiger. A novidade é que uma prima das "Hadids" também é modelo.

Joann van den Herik é filha de um irmão de Yolanda, mãe de Gigi e Bella. Ela mora na Holanda, tem 18 anos e, recentemente, assinou contrato com a 12+ UK Model Management. Joann é plus size e seu Instagram é cheio de mensagens sobre aceitação do corpo, além das campanhas das quais já participou. "Eu sei que é difícil olhar no espelho e amar as partes mais curvas do seu corpo, mas, se você pensar sobre isso, é muito doído. Quem decidiu que curvas não são bonitas?", escreveu a modelo.