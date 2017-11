Presidente do Rádio Clube quer retomar tradição do Carnaval de salão

Renato Pereira, presidente do Rádio Clube - Divulgação

O presidente do Rádio Clube de Campo Grande, Renato Antônio Pereira de Souza, está bastante animado com a parceria do clube com o Cordão Valu, para a realização do Baile de Carnaval, dia 2 de dezembro, no salão de festas do Rádio Clube Cidade. O evento servirá para comemorar os 11 anos de fundação do grupo carnavalesco.

Para Renato Pereira, o Rádio Clube, por ser uma entidade quase centenária, e com grande influência na cidade, tem muito interesse em construir todas as tradições de Mato Grosso do Sul, dentro do clube.

“E o Cordão Valu, é o mais tradicional que existe, o mais conceituado. Então, essa parceria vai ser bastante positiva para os dois lados, e servirá também para revivermos a história de Campo Grande”, explica.

O presidente enxerga nessa união com o Cordão Valu, a possibilidade da retomada dos grandes bailes do Rádio Clube e, vê o Cordão, como o responsável por esse resgate.

De acordo com Renato Pereira, é intenção da atual diretoria, realizar mais parcerias e, com isso, retomar os bailes de carnaval e até o baile do Havaí, que foram tradicionais no clube, e que há muito tempo não são promovidos. “Que a gente reviva a história do Rádio Clube, a história do Cordão Valu, e do próprio samba em Campo Grande, este aliás, anda bastante esquecido por aqui”.

Para o presidente do Rádio Clube, a mudança no comportamento da juventude, fez desaparecer os bailes de carnaval de salão. “Os jovens não vão aos bailes de carnaval em clubes. Mas isso se dá, porque eles não conhecem o glamour que é um baile de carnaval feito dentro de um salão”, pontua, acrescentando que, por isso, ele pretende retomar esses eventos, para ver “se a moçada toma gosto pela coisa”.

Sendo assim, Renato Pereira vê na parceria com o Cordão Valu, uma grande oportunidade para um revival dos bailes de carnaval de salão. “A ideia é de que, com o Cordão Valu o carnaval, que começa na rua, venha terminar dentro do salão”

Apesar do interesse em reproduzir o carnaval de salão no Rádio Clube, o presidente da entidade disse que não vê possibilidade ainda, disso acontecer já no carnaval de 2018. Mas que, para 2019, a chance é enorme.