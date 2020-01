Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições para edição 2020

Um dos prêmios literários mais importantes do País, o Prêmio Sesc de Literatura já abriu inscrições. Autores estreantes podem inscrever obras nas categorias Romance ou Conto pelo site www.sesc.com.br/portal/site/premiosesc/u>

A editora Record é parceira no prêmio e irá publicar os livros dos vencedores, com tiragem inicial de dois mil exemplares. O prazo para se inscrever vai até o dia 20 de fevereiro.

No ano passado, o vencedor na categoria Romance foi Felipe Holloway, com O Legado de Nossa Miséria. A obra narra a história de um crítico de literatura e professor universitário que é convidado para um evento sobre jornalismo literário, numa fictícia cidade do interior de Minas Gerais. João Gabriel Paulsen foi o ganhador na categoria Conto, com o livro 'O Doce e o Amargo'. Ele escreveu uma coletânea de nove contos que tratam de tensões geracionais.

A premiação foi criada em 2003 e se consolidou como a principal do país para autores iniciantes. No ano passado, houve recorde de inscritos com 1.969 obras, sendo 1.043 romances e 926 livros de contos.