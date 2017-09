Prêmio São Paulo de Literatura revela 20 finalistas

O Prêmio São Paulo de Literatura, promovido pelo governo do Estado de São Paulo, divulgou nesta sexta-feira, dia 1º, os 20 finalistas de sua décima edição. Entre as dez obras que concorrem ao prêmio de melhor romance do ano, nove foram editadas pelo Grupo Companhia das Letras, e apenas uma é de autora mulher. Essa categoria paga R$ 200 mil.

Entre os finalistas estão Silviano Santiago, Bernardo Carvalho, Michel Laub, Ricardo Lísias e Maria Valéria Rezende.

Cinco autores disputarão outros R$ 100 mil na categoria autor estreante com mais de 40 anos, e outros cinco estão concorrendo a prêmio de igual valor na categoria estreante com menos de 40 anos.

Todos os livros foram publicados pela primeira vez em 2016, com primeira edição em língua portuguesa. A cerimônia de entrega está prevista para dia 6 de novembro de 2017.

O júri inicial, que escolheu os finalistas, foi composto por Adriano Schwartz, Claudia Abeling, Hélio de Seixas Guimarães, Jiro Takahashi, José Luiz Chicani Tahan, Luiz Fernando Telles, Maria da Aparecida Saldanha, Paula Valéria Andrade, Regina Pires de Brito e Vanessa Ferrari.

O júri que escolherá os vencedores é composto por Alcir Pécora, Cintia Alves, Flavio Cafiero, Leyla Perrone-Moisés e Livia Deorsola.

Veja, abaixo, a lista das categorias:

Melhor livro de romance do ano 2016

Bernardo Carvalho - Simpatia pelo demônio (Cia. das Letras)

Flávio Izhaki - Tentativas de capturar o ar (Rocco)

Javier Arancibia Contreras - Soy loco por ti, América (Cia. das Letras)

José Luiz Passos - O marechal de costas (Alfaguara)

Maria Valéria Rezende - Outros cantos (Alfaguara)

Michel Laub - O tribunal da quinta-feira (Cia. das Letras)

Miguel Sanches Neto - A bíblia de Che (Cia. das Letras)

Ricardo Lísias - A vista particular (Alfaguara)

Silviano Santiago - Machado (Cia. das Letras)

Victor Heringer - O amor dos homens avulsos (Cia. das Letras)

Melhor livro do ano de romance - autor estreante com mais de 40 anos

Antonio Cestaro - Arco de Virar Réu (Tordesilhas | Alaúde)

Franklin Carvalho - Céus e terra (Record)

Martha Batalha - A vida invisível de Eurídice Gusmão (Cia. das Letras)

Priscila Gontijo - Peixe Cego (7 Letras)

Tina Correia - Essa menina (Alfaguara)

Melhor livro do ano de romance - autor estreante com menos de 40 anos

Alexandre Marques - Entropia (Editora Record)

André Timm - Modos Inacabados de morrer (Editora Oito e Meio)

Maurício de Almeida - A instrução da noite (Editora Rocco)

Raul Ruas - Em torno dos 26 anos: Quando predominam tons tristes, vaidosos e politicamente incorretos (Editora 7 Letras)

Robson Viturino - Do outro lado do rio (Editora Nós)

