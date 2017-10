Prêmio Oceanos revela finalistas

Estão na final do Oceanos Bernardo Carvalho (Simpatia Pelo Demônio), Elvira Vigna (Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas), Sérgio SantAnna (O Conto Zero), Silviano Santiago (Machado), Verônica Stigger (Sul), Victor Heringer (O Amor dos Homens Avulsos), Ana Margarida de Carvalho (Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato), Ana Pereira (Karen), Helder Pereira (Golpe de Teatro) e Maria Horta (Anunciações).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.