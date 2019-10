Prêmio Jabuti 2019 divulga lista de finalistas

Um dos principais prêmios literários do País, o Jabuti divulgou no início da tarde desta quinta-feira, 31, os cinco finalistas de suas 19 categorias - elas são divididas em quatro eixos: Literatura, Ensaios, Livro e Inovação. No início do mês, os organizadores revelaram os dez finalistas.

Os vencedores serão conhecidos em cerimônia na Auditório do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, no dia 28 de novembro, quando também será anunciado o vencedor do Livro do Ano, que ganha R$ 100 mil. O primeiro colocado de cada categoria ganha R$ 5 mil e o tradicional troféu do Jabuti.

Em 2019, o Jabuti recebeu 2.103 inscrições. No ano passado, foram inscritas 1.963 obras e em 2017, 2.346, segundo a Câmara Brasileira do Livro. Vale lembrar que entre 2017 e 2018, quando os organizadores promoveram uma grande mudança no regulamento, que desagradou, em alguns casos, e gerou polêmica e bate-boca, o número de categorias caiu de 29 para 18.