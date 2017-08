Première de reality da MTV é cancelada após participante ser ameaçado de morte

Um evento de lançamento do Siesta Key, novo reality da MTV, foi cancelado após um dos participantes ter recebido ameaças de morte. O quiroprata Gary Kompothecras, idealizador do reality, confirmou a informação ao jornal Tampa Bay Times. O reality, porém, estreou na TV no último domingo, 31.

Alex Kompothecras, filho do quiroprata e estrela do programa, recebeu as ameaças. "Eu não diria que essa foi a única razão, há outros motivos para o cancelamento", disse o quiroprata.

Gary Kompothecras teve a ideia do reality, que foi produzido pela MTV e acompanha a vida de oito amigos ricos em suas aventuras durante um verão em Siesta Key, na Flórida, Estados Unidos. Alex é o centro do grupo. "Eu acho que isso realmente vai colocar Siesta Key no mapa", disse Alex em um evento no início de julho.

As ameaças, porém, não são a primeira polêmica em que o reality se envolveu. Nas redes sociais, moradores de Siesta Key estão fazendo uma campanha de boicote à atração, acusando Alex de ser amigo de ao menos um homem que aparece em um recente vídeo que mostra um tubarão sendo arrastado para morrer atrás de um barco.

"Nos último dias, a conexão entre a produção do reality e os vídeos e fotos de violência contra animais vieram à tona", explica uma página do Facebook que protesta contra o programa da MTV. Até o momento, porém, as autoridades locais não divulgaram os nomes dos participantes do vídeo que mostra o tubarão morrendo.

