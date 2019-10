Prefeitura mantém abertos editais do FMIC e Fomteatro por mais 15 dias

Decisão foi tomada após reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais

Após reunião extraordinária do Conselho Municipal de Políticas Culturais e em votação unânime dos nove membros que ocupam as cadeiras de conselheiros, foi decidido que os editais do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) e Programa Municipal de Incentivo ao Teatro (Fomteatro) serão prorrogados por 15 dias úteis.

Com a prorrogação, o cronograma de datas foi modificado e publicado hoje (30) em edição Extra do Diário Oficial de Campo Grande.

Em relação às ações da Secretaria, os plantões tira dúvidas seguem nos dias 31 de outubro e 05, 07 e 12 de novembro. Haverão mais dois encontros Lab Sectur com o tema “Elaboração de Proposta de Projeto” nos dias 6 e 13 de novembro. As duas atividades acontecem na sede da Secretaria Municipal de Cultural e Turismo (Sectur).

Confira: