Prefeitura lança observatório com dados sobre a Cultura e o Turismo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), lança nesta quarta-feira (9) o Observatório de Cultura e Turismo de Campo Grande. O observatório funcionará como um núcleo de inteligência da pasta e trará informações essenciais para aprimorar e desenvolver a Cultura e o Turismo da Capital.

“O observatório é uma importante ferramenta de gestão, tanto para o setor privado, como para o setor público. Por meio dele, conseguiremos identificar o perfil do turista que visita a Capital, suas expectativas e o cenário turístico local. No âmbito cultural, mapearemos os agentes e os espaços, por exemplo,” explica a secretária de Cultura e Turismo, Nilde Brum.

Mensalmente, o observatório lançara um boletim informativo para que se torne um instrumento de pesquisa e base de dados para futuros monitoramentos, pesquisas e outras formulações. Durante o lançamento a prefeitura já apresentará a primeira edição, com informações sobre o segmento turístico. Os indicadores foram obtidos pela Sectur, em parceria com entidades e associações ligadas ao trade turístico, além da Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (Fecomércio) e universidades.

A expectativa é de que a partir de junho já seja possível obter informações sobre o setor cultural, por meio da página do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC). No momento o canal está em fase de teste e passa por avaliações.

“Esperamos que no próximo mês a gente divulgue, junto com os dados do turismo, informações do setor cultural. Implantando o SMIIC, a Sectur cumpre uma das metas do Plano Municipal de Cultura e começa a desenhar a Cultura em Campo Grande”, afirma a superintendente de Cultura da secretaria, Renata Leoni.

O projeto será apresentado à imprensa e aos representantes das duas áreas a partir das 9 horas, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul.

Veja Também

Comentários