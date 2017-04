Prefeitura homenageia Lucila Araújo no lançamento do Projeto Estação Cultura

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), abriu o Projeto Estação Cultura, neste sábado (8), prestando homenagem à artista Lucila de Araújo Pereira, que faleceu nesta terça-feira (4).

O prefeito Marquinhos pontuou a importância da retomada do projeto e rememorou pessoas que deixam sua marca por onde passam, assim como a artista, que poderá dar nome ao espaço.

“A Lucila fazia desse espaço a alegria de todos. Isso era o alimento não só do seu corpo, mas da sua vocação. A Prefeitura vai transformar esse espaço em “Espaço Lucila de Araújo Pereira”. Vamos levar à Câmara Municipal o requerimento”, afirmou.

A notícia foi aplaudida por todos que acompanhavam o lançamento do evento que traz para os campo-grandenses diversas atrações culturais. Música, dança, artes plásticas, artesanato, gastronomia e moda se fundem em único espaço

Enquanto uns se encantam com o som da música regional, outros curtem um aulão de forró que promete sacudir os visitantes. Quem gosta de moda pode aproveitar para ver o que há de novidade, com sustentabilidade nos brechós que dividem o espaço com a venda de deliciosas iguarias como chipa frita, sopa paraguaia, chipaguaçu, carne assada, doces, pastel carioca, tapioca, saltenha, caldo de cana, pamonha e café na bike.

É desta forma que a Estação Cultura, neste sábado, dia 8 de abril, das 9 horas às 21 horas, na Plataforma Cultural, localizada na Esplanada Ferroviária, traz para Campo Grande um mix de atividade que promete animar os visitantes.

A secretária de Turismo e Cultura, Nilde Brun, explicou que o objetvo é tornar o espaço mais conhecido, além de disponibilizar para os campo-grandenses mais uma opção para consumo de cultura e entretenimento.

“A Estação Cultura proporcionará a todos a junção do movimento e da diversidade cultural em um dos espaços mais emblemáticos de Campo Grande, a Estação Ferroviária. Na nossa gestão vamos trabalhar por esses espaços e não vamos deixar de investir na cultura. Mesmo com todas as dificuldades não vamos cortar investimentos”, frisou.

Com entrada gratuita, quem prestigiar o projeto pode contemplar o som da Banda Municipal, danças de rua, de salão, além do samba de gafieira. Ainda está na programação a apresentação de teatro de fantoches, exposição de carros e bicicletas antigas, maquiagem e oficina de mosaico.

Veja abaixo a programação completa da Estação Cultura:

9h – Apresentação da Banda Municipal com participação de bailarina e pintura ao vivo

10h – Grupo de dança de idosos “É pra dançar”

13h – Visita guiada na Casa da Ferrovia /Visita do Power Ranger Vermelho

13h às 21h – Gibicicleta

14h – Desfile de modas do grupo Coletivo de Brechós

14h – Motorhome “Caravelle de Reves” (música, artes e livros)

15h – Aulão de forró com o grupo Maridança

15h – Contação de histórias com Carlos Fernandes e Exposição de bicicletas antigas

15h – Oficina “Mosaico em ação” e exposição de carros antigos

16h – Apresentação de dança de rua com Grupo Bloow e teatro de fantoches “Contos da vovó”

17h – Banda Instituto Mirim e apresentação da palhaça Brotoeja

18h – Música com cantor Nuno Baes e teatro da “Girafa dançarina”

18h30 – Palestra “A importância de cuidar da voz” com fonoaudiólogas

19h – Aula de como fazer trança afro / Contação de histórias com grupo Sherazade

20h – Samba de Gafieira com grupo de dança Par

21h – Encerramento

