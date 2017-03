Prefeitura realia evento especial para comemorar Dia do Artesão neste domingo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), realizará um evento especial em homenagem ao Dia do Artesão, comemorado no próximo domingo (19), a partir das 9 horas.

Para celebrar a data, a Sectur promoverá, na Praça dos Imigrantes, um dos principais pontos de vendas de peças artesanais de Campo Grande, um encontro com música, dança, poesia, mostra de artes visuais e gastronomia regional. Ainda haverá espaço de diversão para as crianças.

De acordo com a organização, mais de 250 artesãos participarão do encontro. Quem passar pelo local poderá encontrar lindas peças com valores a partir de R$ 5.

Com matéria-prima diferenciada, os produtos comercializados na Praça são feitos à base de semente, coco, fibra, madeira, osso, cerâmica e até produtos recicláveis. Além dos artesãos, associações e grupos de diversos pontos da cidade estarão presentes no evento para comemorar a data e expor seu material.

“Queremos comemorar a data juntamente com os artesãos e especialmente na Praça dos Imigrantes, pois ali é um ponto específico do artesanato. Diante desse momento especial, vamos aproveitar para refletir também sobre a valorização deles e de suas peças, pois muitos fazem do artesanato sua fonte de renda”, observa a superintendente de Cultura da Sectur, Renata Leoni.

Serviço:

Data: 19.03 (Domingo)

Local: Praça dos Imigrantes – Rua Rui Barbosa, 65.

Horário: 9h às 18h

Veja Também

Comentários