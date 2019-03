Prefeitura e sociedade se unem para garantir realização de carnaval de rua neste sábado

7Z2A3705 (Copy)

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, recebeu na manhã desta sexta-feira (8), no Paço Municipal, deputado, vereadores, representantes da sociedade civil e organizadores do Carnaval. O encontro teve por objetivo discutir a realização do último dia da festividade, neste sábado (9).

Atos de vandalismo durante o Carnaval de 2019 fizeram o prefeito convocar representantes da sociedade civil para uma discussão mais aprofundada sobre a necessidade do evento e de preservação do patrimônio público. “Estamos nos reunindo para tomar uma decisão de maneira democrática, para que todos nós possamos assumir uma cota de responsabilidade, até porque a cidade não é só minha. A cidade é de todos nós e a responsabilidade de qualquer patrimônio público também é”, declarou o prefeito, ao iniciar a reunião.

Ao concordarem que a festa realizada na Esplanada estava bem organizada e ocorreu dentro do previsto, os participantes da reunião ressaltaram que os problemas de vandalismo aconteceram nos arredores do local.

O vereador Ademir Santana, um dos integrantes da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, lamentou que embora a festa tenha sido muito boa, as notícias que mais repercutiram foram negativas. “Adoro carnaval, participei com minha família, é uma festa tradicional que deve permanecer. Mas, infelizmente, vimos uma grande repercussão negativa na mídia. Estamos trabalhando para ter um local específico para o carnaval.”

O secretário municipal Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja reforçou que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo prefeito foi seguido e por isso não houve problemas na Esplanada. Uma nova reunião para discutir como será feita a segurança no entorno do evento de amanhã foi agendada para hoje à tarde, às 14 horas.

“Por mais que eu tenha recebido vários pedidos para suspender o carnaval no sábado, penso que nós não devemos seguir esse caminho. Faremos um belo evento, com a união de todos para que seja uma festa de harmonia, muito bem organizada e segura”, afirmou o prefeito Marquinhos Trad.

Silvana Valu, representante do bloco da Valu, acredita que o caminho a ser seguido é a união de forças proposta por Marquinhos. “Acho que é isso prefeito! A prefeitura abraçando esse evento certamente vai contribuir para que sejamos conhecidos como um dos maiores carnavais de rua do centro-oeste. Vamos fazer uma bela festa.”