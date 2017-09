Prefeitura divulga resultado dos projetos aprovados nos editais FMIC e Fomteatro 2017

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), tornou público nesta sexta-feira, (22.09) o resultado dos projetos culturais aprovados nos editais do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) e Fomteatro (Programa Municipal e Fomento ao Teatro) . A lista dos projetos que receberão o aporte pode ser conferida na página 8, do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande, nº 5.010) de hoje. Confira no endereço http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.

As inscrições para o certame foram abertas em maio deste ano. De acordo com levantamento da Superintendência de Cultura da Sectur, 155 projetos foram inscritos e 48 aprovados.

Do Fomteatro foram 26 trabalhos teatrais alistados;destes 15 foram selecionados. Juntos, os dois editais distribuirão R$ 4 milhões para fomentar as ações culturais em Campo Grande.

No edital do FMIC foram contemplados 16 trabalhos relacionados à área musical, seis ligados ao Patrimônio, oito da Literatura, cinco de artes cênicas, três de artes visuais e 10 projetos de audiovisual.

A próxima fase dos editais pedirá apresentação de documentos e projetos de trabalho dos proponentes. Na sequência haverá a homologação final dos projetos, abertura de contas bancárias, assinatura de contrato e repasse dos recursos financeiros.

