Prefeitura divulga programação dos blocos de rua do carnaval de São Paulo

Para auxiliar no trânsito, haverá esquemas especiais para incentivar o transporte público, com cartazes de orientação distribuídos em pontos de ônibus da região central, e 900 fiscais da companhia de transporte SPTrans para ajudar a população

A prefeitura de São Paulo divulgou hoje (31) a programação de blocos de rua para o carnaval de São Paulo. De 3 a 18 de fevereiro, 491 blocos desfilarão em todas as regiões da cidade. A expectativa é de que quatro milhões de pessoas participem da festa. Só no pré-carnaval, serão 187 desfiles no próximo fim de semana. No total, serão 183 desfiles na zona oeste, 125 no Centro, 74 na zona norte, 54 na zona Leste e 55 na zona sul.

Entre os megablocos, desfilam no sábado (3) o Toca um samba aí - Inimigos da HP, na avenida Faria Lima, em Pinheiros; Beleza Rara - Banda Eva, na rua Gomes de Carvalho 1629 - Vila Olímpia; Bloco Bicho Maluco Beleza - Alceu Valença, na avenida Pedro Álvares Cabral – Ibirapuera. No domingo (4) saem o Confraria do Pasmado, na rua dos Pinheiros, 100; Acadêmicos do Baixo Augusta, na rua da Consolação; Monobloco, no Obelisco do Ibirapuera.

Durante o carnaval, sai no sábado dia 10 o Bloco Urubó, no Largo da Matriz da Nossa Senhora do Ó. No domingo (11) é a vez do Bloco do Sidney Magal, na rua Xavier de Toledo – Centro e do Chá Rouge, da Banda Rouge, que anima o público na avenida 23 de Maio. Na terça-feira (13), o Agrada Gregos atrai os foliões ao Obelisco do Ibirapuera.

No sábado pós-carnaval (17), o Baiana System continua a festa na avenida 23 de Maio e quem encerra a festa no mesmo local é o Bloco do Largadinho - Claudia Leitte. No domingo (18) quem finaliza as festividades é a baiana Daniela Mercury, com o Pipoca da Rainha, na rua da Consolação – Centro.

Durante todo o período de Carnaval haverá palcos espalhados em quatro regiões da cidade. No Vale do Anhangabaú, no centro, tocam no sábado (3) Rincon Sapiência com Linn da Quebrada e Black Alien; no domingo (4), Alceu Valença; no fim de semana seguinte, no sábado (10), Johnny Hooker e no domingo (11), Heavy Bailei com MC Carol; no dia 17 (sábado), Francisco El Hombre; no dia 18, (domingo) Baby do Brasil. No palco do M'Boi Mirim, na zona sul, Sandália de Prata toca no sábado (3) com Bnegão e no domingo (4) com Fernanda Abreu. Em Pirituba, na zona norte, o Clube do Balanço convida Simoninha no dia 10 e Paula Lima dia 11. Em Itaquera, zona leste, o Berço do Samba toca nos dias 17 e 18.

A programação completa está no site www.carnavalderua.prefeitura.sp.gov.br .

A prefeitura estabeleceu também regras para o carnaval de rua nos bairros de Pinheiros e Vila Madalena, na zona oeste, que são dois dos maiores pontos de concentração da festa. O carnaval está proibido em pelo menos 43 ruas de Pinheiros o carnaval está proibido; já no Largo da Batata, haverá um palco fixo para os foliões. Na Vila Madalena, foi criada uma Zona de Atenção Especial na parte do bairro que tem diversos bares, onde não haverá desfile de blocos de rua e vendas de ambulantes – nesse local, acesso será restrito a cinco mil usuários. A entrada de veículos e pessoas com bebidas alcoólicas será impedida seguranças privados, que farão a revista. Os moradores do entorno e seus veículos estão sendo cadastrados.

Serviços

Durante todo o carnaval serão disponibilizados 21 mil banheiros químicos por dia. Neste ano, pela primeira vez, haverá multa para quem urinar na rua. Caso o folião seja flagrado por um dos fiscalizadores fazendo xixi nas vias públicas, será autuado e multado em R$ 500. Além disso haverá 200 câmeras monitorando as ruas.

Para auxiliar no trânsito, haverá esquemas especiais para incentivar o transporte público, com cartazes de orientação distribuídos em pontos de ônibus da região central, e 900 fiscais da companhia de transporte SPTrans para ajudar a população. Os coletivos também receberão informativos especiais sobre o sistema de transporte e as alterações das linhas.

O público também terá à sua disposição 730 ambulâncias por dia, 480 Unidades de Terapia Intensiva móveis (UTIs móveis) e 80 postos médicos. Serão distribuídas pelas regiões de desfile 34 torres de segurança, dez contêineres de monitoramento policial e drones.

Dez milhões de ambulantes estarão credenciados para trabalhar durante todo o carnaval e deverão estar uniformizados.