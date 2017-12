Prefeitura de SP inicia vacinação contra febre amarela na zona sul

A Prefeitura de São Paulo iniciará nesta quinta-feira, 21, a vacinação contra a febre amarela em bairros do extremo da zona sul da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a decisão de expandir a imunização para os distritos de Jardim Ângela, Parelheiros, Marsilac e parte do Capão Redondo se deve à proximidade com o município de Itapecerica da Serra, onde dez macacos foram diagnosticados com a doença a cerca de 4,5 quilômetros da divisa entre a capital e a cidade da região metropolitana.

A SMS informou que a meta da pasta é vacinar 500 mil pessoas em 38 postos. Para os moradores de áreas rurais de Parelheiros e Marsilac, haverá vacinação casa a casa.

"É importante esclarecer que não há nenhuma epizootia confirmada nestes bairros; por isso, diferentemente da realizada na zona norte da capital, a ação é preventiva, levando-se em consideração os corredores verdes na divisa com Itapecerica", afirmou a Secretaria Municipal de Saúde, em nota.

A pasta declarou que não houve nenhum caso registrado em humanos de febre amarela silvestre ou urbana na capital paulista.

UBS Nova América - Rua Eduardo Collier Filho, 14

UBS Marsilac - Estrada Engenheiro Marsilac, 14487

UBS Jardim Silveira - Rua Bonifacio Asioli, 162

UBS Santa Fé - Rua Conde de Lancastre, 214

UBS Colônia - Rua Nossa Senhora Aparecida, 342

UBS São Norberto - Av Domenico Lanzetti, s/n

UBS Barragem - Rua Dois, 3

UBS Vila Roschel - Rua Alice Bastide, 290

UBS Jardim das Fontes - Rua Mabel Normando, 122

UBS Jardim Embura - Estrada Benedito Schunck, 08

UBS Jardim Guarujá - Rua João de Almada, 25

UBS Parque do Lago - Estrada da Baronesa, 1000

UBS Horizonte Azul - Rua Albergati Capacelli, 2200

UBS Jardim Caiçara - Rua Serafim Álvares, 46

UBS Alto da Rivieira - Avenida Prof. Mário Mazagão, 194

UBS Chácara Santa Maria - Rua Ciclades, 250

UBS Jardim Nakamura - Rua Manuel Vitor de Jesus, 811

UBS Jardim Aracati - Rua Francisco Homem Del Rei, 87

UBS Jardim Coimbra - Estrada M´Boi Mirim, 3301

UBS Vila Calu - Estrada M´Boi Mirim, 10.416

UBS Santa Lúcia - Rua Carmelo Cali, 26

UBS Cidade Ipava - Avenida Taquandava, 31

UBS Jardim Paranapanema - Rua Pietro da Milano, 100

UBS Jardim Santa Margarida - Rua Capão Redondo, 175

Locais de vacinação de segunda a sexta-feira das 7 horas às 18 horas

Jardim Ângela - UBS Jardim Herculano - Rua Inácio Limas, 11

Locais de vacinação de segunda a sexta-feira das 7 horas às 19 horas

UBS Jardim Iporã - Forte de Vila Bela, 29

UBS Parelheiros - Rua Juvenal Luz, s/nº

UBS Recanto Campo Belo - Alameda Sabiá, 4

UBS Vargem Grande - Rua das Araras, 49

UBS Luar do Sertão - Rua Luar do Sertão, 980

UBS Vera Cruz - Avenida dos Funcionários Públicos, 379

Locais de vacinação de segunda a sexta-feira das 8 horas às 15 horas

UBS Dom Luciano Bergamin - Estrada da Ligação, 1

Locais de vacinação de segunda a sexta-feira das 8 horas às 16 horas

UBS Vera Poty - Estrada João Lang, 251

Locais de vacinação de segunda a sexta-feira das 8 horas às 17 horas

UBS Vila Marcelo - Rua Amado Benedito Vilas Boas, 616

Locais de vacinação de segunda a sábado das 7 horas às 19 horas

AMA Parelheiros - Rua Mario Trappe, 100

AMA/UBS Integrada Jardim Campinas - Rua das Pleiades, S/N

AMA/UBS Integrada Jardim Capela - Rua Barão de Paiva Manso, 200

Zona norte

Até esta quarta-feira, 19, 1.102.106 doses de vacina contra a febre amarela foram aplicadas na zona norte. A SMS afirmou que, apesar da intensa procura pela imunização nas primeiras semanas de campanha, que começou em 21 de outubro, a cobertura ainda está em torno de 50%. A meta da Prefeitura é imunizar toda a população da zona norte.

A secretaria reforçou que os moradores da região que não tomaram a vacina devem procurar uma das 90 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que disponibilizam a dose.