Prefeitura celebra 77 anos da Biblioteca Municipal com semana de comemorações

Os 77 anos de existência da Biblioteca Pública Municipal Professora Anna Luiza Prado Bastos, conhecida como biblioteca do Horto Florestal, não poderia passar em branco. Por isso, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), inicia a partir desta segunda-feira (6), uma série de programação para celebrar o aniversário da unidade (5/3). O evento é aberto ao público e totalmente gratuito.

As atividades terão início às 19 horas como uma solenidade ao som da Banda Municipal de Campo Grande. Autoridades da área cultural de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, bem como escritores, estarão presentes no evento, incluindo o poeta, compositor, revisor e membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras Rubênio Marcelo.

Durante a cerimônia serão entregues 200 livros de literatura de Cordel “A melhor escola do mundo”, da autora Solange Queiroz. A professora Maria Aline Sesti Cerutti, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), também presenteará a biblioteca com exemplares da obra “O olhar em formação: Processos de criação e princípios epistemológicos das Artes Visuais”

“Sem dúvida celebrar os 77 anos da Biblioteca Pública Municipal é uma conquista inigualável. Apesar da tecnologia e da modernidade, não podemos deixar de reconhecer que existe uma riqueza que só os livros podem fornecer e locais como a biblioteca do Horto estimulam o crescimento intelectual”, observa a secretária-adjunta da Sectur, Laura Miranda.

Tida como uma das principais referências de conhecimento da Capital, a biblioteca conta atualmente com um acervo de aproximadamente 30 mil exemplares de diversas áreas do conhecimento, além de abrigar obras de autores regionais, revistas de títulos variados, histórias em quadrinhos e material em Braille. Mais de mil pessoas passam pela unidade durante o mês.

“A biblioteca pública municipal é um grande pilar e ela terá mais visibilidade durante esta gestão. Apesar dos contratempos, este espaço nunca parou de funcionar, sempre se manteve ativa abrigando exposições artísticas, sarau e contação de histórias”, destaca a gerente de Patrimônio Cultural e Espaços Públicos da secretaria, Lenilde Ramos.

Abaixo veja a programação completa da semana de comemorações:

06 de março – 19 horas

Solenidade de Abertura com declamação de poemas e entregas de livros

Exposição fotográfica “Mulheres em seus centenários”

Exposição de Artes Plásticas da Confraria Sociartistas

07, 08 e 09 de março – 14 horas

Visita de estudantes da Reme (Rede Municipal de Ensino) e contação de histórias

10 de março – 19h30

Sarau Delas/Nieve e Amigos

Local: Horto Florestal – Rua Francisco Cândido Xavier, s/n

