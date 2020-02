Prefeitura apoia festa carnavalesca de bloco idealizado por folião cego

O Bloco Carnavalesco foi idealizado pelo Sr. Damião Zacarias Souza da Silva, que tem deficiência visual - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), através da Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência, realizam na tarde desta sexta-feira (22) o Desfile do Bloco “Nada sobre nós, sem nós“. O encontro será a partir das 18 horas, na Av. Calógeras, esquina com a Rua Marechal Rondon.

O Bloco Carnavalesco foi idealizado pelo Sr. Damião Zacarias Souza da Silva, que tem deficiência visual. Ele é nascido em Corumbá e devido à perda da visão total, frequenta o Instituto Sul Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas o ISMAC. No local, ele possui muitos amigos e tinha o sonho de montar um bloco carnavalesco para todos.

“Por tradição familiar e pelo amor ao mundo do samba, juntamente com meu amigo Oscar Martinez (jornalista) fundamos o bloco carnavalesco”, relata.

O tema “Nada sobre nós sem nós”, expressão definida em 2004 pelas Nações Unidas, por ocasião das celebrações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, remete a essa discussão.

O objetivo da ação, explica o subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos é dar visibilidade, integrar e socializar de forma descontraída as pessoas com deficiência.

“É mais ação que nós participamos para promover a alegria e a autoestima das pessoas com deficiência juntamente com suas famílias, brincando carnaval de maneira e forma Inclusiva, onde a participarão das pessoas com deficiência física, auditiva, visual e outros”, enumera.

A proposta é conclamar todos para mais este espaço de visibilidade para a causa das pessoas com deficiência e buscar a participação indistintamente, demonstrando assim que é uma linda oportunidade para todas pessoas aproveitarem o carnaval com conforto e segurança, além de mostrarem para a sociedade que todos têm o direito de fazer parte de uma festa popular.