Prefeitura abre processo seletivo para professores atuarem em projeto de Arte e Cultura da Reme

Na música é exigida área de atuação em instrumentos de corda, flauta, percussão, coral e regência de orquestra - Foto: Divulgação

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu nesta terça-feira (22), processo seletivo simplificado, por tempo determinado, para compor o quadro de reserva de professores de artes visuais, teatro, circo, audiovisual, música e dança, com o objetivo de desempenharem as funções no projeto Arte e Cultura da Rede Municipal de Ensino (Reme).

O edital que regulamenta o processo foi publicado na edição desta terça-feira (22). O processo seletivo será organizado, coordenado e executado por uma comissão designada pela Secretária Municipal de Educação e constituída por técnicos da Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Secretaria Municipal de Educação.

As funções a serem desempenhadas abrangerão as linguagens artísticas e as seguintes expressões: circo, teatro, dança, área de atuação contemporânea, balé clássico, urbana, jazz dance, sapateado, regional e corpo coreográfico. Na música é exigida área de atuação em instrumentos de corda, flauta, percussão, coral e regência de orquestra. Na área de artes visuais é pedida atuação em desenho artístico, pintura em tela, artesanato, grafite e escultura.

Em audiovisual, a área de atuação destacada é fotografia. As inscrições serão realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro de 2019, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, na Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Inscrições

É necessário levar a ficha de inscrição, conforme modelo estabelecido no anexo I do edital publicado nesta terça-feira, também encontrada no site da Semed, acompanhada de original e cópia de um documento de identificação oficial com foto; diploma de graduação (licenciatura) na linguagem artística pretendida e títulos comprobatórios, caso houver, para a função a qual irá se inscrever. O candidato poderá inscrever-se somente para até duas áreas de atuação nas linguagens artísticas previstas no edital.

A inscrição no processo seletivo deverá ser efetuada pessoalmente pelo candidato ou por procuração pública. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, por correspondência, via postal ou correio eletrônico. O candidato deverá declarar na ficha de inscrição que tem ciência e aceita as condições estabelecidas no edital.

A ficha de inscrição estará disponível no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/semed. Ao entregar a ficha de inscrição, o candidato receberá o comprovante que consta no anexo II autenticado por um representante da comissão organizadora do processo seletivo.

Todos os detalhes do processo seletivo podem ser conferidos na edição desta terça-feira, do Diário Oficial de Campo Grande, a partir da página cinco.