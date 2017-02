Pré-carnaval em São Paulo começa com apresentação de blocos cariocas

O pré-carnaval da cidade de São Paulo teve início neste final de semana com três grandes blocos tradicionais do Rio de Janeiro: o Bangalafumenga, o Sargento Pimenta e o Exagerado. Realizado na praça do Memorial da América Latina, na zona oeste da capital paulista, o evento recebeu o nome de Carnaval na Praça.

A primeira banda a se apresentar foi o Bangalafumenga, bloco surgido em 1998, que subiu ao palco por volta das 16h de hoje (11) no Memorial, atraindo milhares de pessoas. Já o bloco Sargento Pimenta, com músicas dos Beatles tocada em ritmo de carnaval, está previsto para se apresentar depois das 17h30.

Por volta das 14h de hoje, muitas pessoas já formavam fila em um dos portões de entrada. Para entrarem no local, elas eram revistadas. Muita gente também ficou do lado de fora e aglomerou-se entre a estação terminal e rodoviária Barra Funda e o Memorial.

Os blocos atraíram gente como a corretora de seguros Soraia Nastro, 51 anos, que, pela primeira vez em muitos anos, vai passar o carnaval na capital paulista. “Para mim é novidade, nunca tinha vindo. Vim para ficar com meus amigos e curtir a festa e o carnaval de São Paulo. Há 12 anos que eu não fico em São Paulo no carnaval”, disse. Além dos blocos, este ano ela pretende ver também os desfiles das escolas de samba no Anhembi. “São Paulo tem muito samba, muita mulher bonita e muita gente bonita”, brincou.

Também esperando na fila, a psicóloga Viviane Carvalho, 33 anos, contou que curte o carnaval em São Paulo há alguns anos. “Já fui em alguns blocos, mas aqui [no Memorial] é a primeira vez. Eu adoro esses de rua. Acho uma delícia esse pessoal todo animado. Tem alguns lugares que são mais bagunçados, com muita droga e bebida e o pessoal acaba ficando bêbado demais. Mas curto da minha maneira”, declarou.

Vila Madalena

O administrador Alessandro Almeida, 39 anos, alagoano que vive em São Paulo há alguns anos, disse que adora curtir o pré-carnaval na cidade. “Em São Paulo, prefiro o pré-carnaval porque normalmente, no carnaval, eu viajo. Mas aqui está cada vez melhor. Esse ano estou gostando bastante”, disse ele, que viajará para Belém no carnaval. “Paulista sabe fazer samba muito bem e samba está muito associado ao carnaval. Nosso carnaval não perde para nenhum outro”, comentou.

Morador da Vila Madalena, região boêmia de São Paulo que costuma receber muitos blocos carnavalescos, Almeida concorda parcialmente com as reclamações de moradores da região. “Gosto bastante dos blocos, mas não gosto daquela muvuca que eles fazem na Vila Madalena porque aquilo lá não é bloco, mas um monte de gente bêbada na rua, sem música e sem nada. Mas acho também que a cidade é das pessoas e que temos que ocupar, sim e sou a favor dos blocos”, disse.

Neste ano, para evitar os problemas com os blocos na Vila Madalena, o subprefeito de Pinheiros, Paulo Mathias, informou ao Ministério Público de São Paulo (MP) que os blocos que vão desfilar na região desligarão o som mais cedo, às 19h, para que a dispersão seja feita até as 20h. No ano passado, os grupos tinham de encerrar as atividades até as 20h.

Amanhã à tarde o Carnaval na Praça continua com apresentação do bloco Exagerado, uma homenagem ao cantor Cazuza, marcada para as 13h30.

Carnaval de Rua em SP

Neste ano, o Carnaval de Rua de São Paulo terá a participação de 381 blocos, que promoverão 413 desfiles entre 17 de fevereiro e 5 de março. Segundo a prefeitura, o número de blocos subiu 24,5% em relação ao ano passado. As atrações são gratuitas.

Veja Também

Comentários