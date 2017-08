Sectur irá comemorar o aniversário de Campo Grande com o evento “Artes e Talentos: linhas, tecidos e cores”

Esta terça-feira, dia 22 de agosto, será de festa e comemoração na Praça dos Imigrantes. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e a Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes vão celebrar os 118 de Campo Grande com o evento “Artes e Talentos: linhas, tecidos e cores”, a partir das 9 horas.

Uma exposição de trabalhos manuais em crochê, ponto cruz, bordados, patch aplique, pintura em tecidos e outros todos com desenhos dos monumentos históricos da Capital, será aberta logo no início do evento. As peças ficarão expostas até a noite, quando haverá apresentação de balé com o grupo “Tocando Em Frente” e música com o Cardápio Seresteiro, conduzido pelo cantor Greg Antunes.

Para encerrar o evento com chave de ouro a noite será abrilhantada por um desfile de moda. As modelos se vestirão com peças confeccionadas pelas artesãs da Praça e todo o vestuário terá um símbolo cultura da Capital Morena.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 3314-9975 ou 9 9276-4000.

