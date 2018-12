Praça dos Imigrantes oferece opções para festa de ano novo

A praça, localizada na região central de Campo Grande é coordenada pela Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API) em parceria com Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Divulgação

A Praça dos Imigrantes, que é ponto de referência de venda de artesanatos regionais, está cheia de opções para as festas de Reivéillon e para a decoração do ambiente.

A praça, localizada na região central de Campo Grande é coordenada pela Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API) em parceria com Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e está aberta nesta quinta (27), sexta-feira (28) e sábado (29) das 9 horas às 18 horas.

Atrativos regionais

No total, são 28 lojas da praça que ficarão abertas para exposição e venda de peças artesanais que, nesta época do ano, surgem como opção de presente e para as festas de passagem de ano. Também é considerado um ponto turístico por ter atrativos regionais que chamam a atenção de quem visita Campo Grande.

Quem visitar o espaço terá opções como artigos de decoração, vestuário, bijuterias e peças únicas para presentear.

Entre as sugestões estão os bugrinhos feitos de coco, arranjos feitos de palhas de milho e filtro de café usado, espelhos de mosaico, entre outras opções para decoração.

Serviço:

A Praça dos Imigrantes fica na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua 26 de Agosto. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-1313ou 9 9639-5105.