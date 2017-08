Praça da Liberdade de Bonito recebe Feira Literária

A Praça da Liberdade, em Bonito, se transformará novamente no coração da literatura de Mato Grosso do Sul. Em sua terceira edição, a Feira Literária de Bonito traz uma agenda cultural dinâmica e intensa em quatro dias de programação, entre os dias 16 e 19 de agosto.

Com o tema “Literatura: a reinvenção da realidade”, a FliBonito homenageia dois grandes nomes femininos da literatura brasileira: Clarice Lispector e Maria da Glória Sá Rosa. Clarice é conhecida como uma das escritoras mais importantes do século XX e autora de obras como “Perto do Coração Selvagem”, “A Hora da Estrela” e “Laços de Família” e publicou mais de 14 livros, entre contos, romances, histórias infantis e crônicas. A escritora é considerada uma das representantes mais importantes do Modernismo e reconhecida internacionalmente pela “habilidade em descrever o indescritível, exprimir o inexprimível”, como disse o amigo Érico Veríssimo.

A professora e escritora Maria da Glória Sá Rosa, a Glorinha, falecida em 2016, desempenhou papel fundamental na cultura do Estado, tanto na literatura como no incentivo das artes plásticas e do cinema, graças ao seu talento, garra e sabedoria. Escreveu mais de dez livros, inúmeros artigos, ministrou palestras em todo o Estado e participou de diversas conferências nacionais, inscrevendo definitivamente seu nome na história da literatura sul-mato-grossense.

Segundo a professora Maria Adélia Menegazzo, curadora da feira, o objetivo é aproximar o leitor, o autor e o livro. Ela destaca que desde a primeira edição, a feira vem desenvolvendo também um trabalho junto às escolas da cidade de Bonito e região. “Acreditamos na convicção de que ao promover uma melhor qualificação de leitores potenciais, teremos como retorno cidadãos capazes de ler o espaço ao seu redor com maior competência. As consequências são inquestionáveis”, explica.

O evento traz uma agenda versátil que inclui palestras, oficinas, apresentações teatrais e musicais, conversas com autores, além de lançamentos de novos títulos, aproximando, assim, leitores e escritores.

Uma dos pontos de destaque é a presença da escritora e jornalista ítalo-brasileira Marina Colasanti, uma das autoras mais importantes da atualidade. Ela tem publicados mais de 40 títulos, entre eles literatura infantil e poesia. Na literatura adulta, reflete sobre os fatos cotidianos, sobre a situação feminina, o amor, a arte e os problemas sociais brasileiros, sem nunca perder a sensibilidade, uma de suas maiores características. Durante a FliBonito, Marina apresentará a palestra “Falando de Clarice” e também participará de uma Conversa de Roda, com o tema “Marina para Crianças”.

Inovação - Nessa edição, a novidade fica por conta da participação de quadrinistas. Ricardo Coimbra e Bruno Maron retratam em seus trabalhos situações do cotidiano e levam os leitores a pensarem criticamente sobre a vida, com quadrinhos ácidos e de opinião forte. Ambos estarão na feira no sábado para a Roda de Discussão “HQ como Literatura”.

Os escritores independentes também terão lugar garantido na FliBonito. A organização disponibilizará um espaço para eles apresentarem seus lançamentos e suas produções.

Entre outros autores convidados participarão do evento João Paulo Cuenca, Carlos Herculano, Afonso Borges e João Anzanello Corrascoza.

As atrações musicais ficam por conta da Orquestra de Viola Vozes do Pantanal , a Orquestra Jovem Fundação Ueze Zahran, Chicão Castro, Melanina Sound Club feat. André Stabile e Guilherme Rondon.

Nas duas edições anteriores, a Flibonito levou mais de 30 mil pessoas à Praça da Liberdade, em Bonito, para participarem de apresentações musicais e teatrais, oficinas, palestras, debates, exibição de filmes, bate-papos e diversas atividades lúdicas. Para 2017, a expectativa é ampliar ainda mais esse número.

A programação completa da Feira Literária de Bonito está disponível no site oficial do evento: http://flibonito.com.br/programacao/

