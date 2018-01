Postagens preconceituosas de família do 'BBB' revoltam internet

Em 2010, Ayrton fez uma postagem que alguns usuários estão entendendo como abusiva: "Se o Boninho me colocasse no BBB e a Amy Winehouse fosse dar show na casa, enchia o rabo dela de caipirinha e passaria o ferro nela" - Reprodução / TV Globo

A família Lima, composta por Ayrton, Eva, Ana Clara e Jorge, os primeiros a entrar na casa do Big Brother Brasil 18, já estão dando o que falar na internet graças a postagens feitas por eles em suas redes sociais no passado.

Em 2010, Ayrton fez uma postagem que alguns usuários estão entendendo como abusiva: "Se o Boninho me colocasse no BBB e a Amy Winehouse fosse dar show na casa, enchia o rabo dela de caipirinha e passaria o ferro nela".

Em outros casos mais recentes, utilizou expressões consideradas racistas para falar sobre ir ao banheiro.

A ex-BBB Ana Paula Renault também relembrou de uma postagem 'ameaçadora' feita por Ayrton em 2016, ano em que ela participou do programa: "Tu deu sorte de a produção ter colocado o c*** do Laércio. Comigo tu surtaria na casa. Dava logo um tapa nessa tua bunda furada".

Sua filha, Ana Clara, e seu sobrinho, Jorge, que também estão no programa, estão sendo acusador de terem feito tuítes "gordofóbicos".