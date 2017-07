Fábio Porchat suspendeu as gravações de seu Programa do Porchat por motivos de saúde. Na segunda, 24, apareceu 'adoentado' no estúdio. Tirou esta semana para fazer exames e se recuperar.

No programa desta quarta-feira, 26, ele fará Roberta Miranda chorar. Mas por um bom motivo. Ele exibiu trechos do novo DVD da artista, recém-lançado, e ela se emocionou ao rever a performance de A Majestade o Sabiá, que conta com a participação dos principais nomes do 'feminejo' atual.

