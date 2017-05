Por salários, servidores do Teatro Municipal do Rio fazem espetáculo-protesto

Artistas do Teatro Municipal do Rio fazem um espetáculo-protesto no início da tarde desta terça-feira, 9, na escadaria do teatro, no centro do Rio, contra o atraso de salários pelo governo do Estado, motivado pela crise financeira. Cantores, bailarinos e músicos estão apresentando trechos de balés e de óperas populares, como O lago dos cisnes e Carmen, uma forma de chamar a atenção da sociedade e do governo para a situação de penúria do funcionalismo. A apresentação reúne público de cerca de 300 pessoas. A Rua Evaristo da Veiga foi fechada.

No fim de semana, morreu o barítono Leonardo Páscoa, do coro do teatro, vítima de infarto, aos 42 anos, e sua mulher, Rose Provenzano, que é soprano do grupo, teve de recorrer a uma vaquinha entre os colegas para conseguir enterrá-lo. "Eles têm um filho de 12 anos e estão ambos sem salário. Leonardo estava muito desgostoso e estressado, com o aluguel atrasado havia meses", contou Pedro Olivero, representante do coro, que dedicou o ato ao colega.

O Estado ainda não depositou os salários de março nem deu previsão de quando vai pagar o de abril. Do 13º salário de 2016 não há qualquer notícia. Os funcionários estão recolhendo doações de cestas básicas.

