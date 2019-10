Por motivo de saúde, Sandy não participa de passagem de som em dia de show em SP

A dupla Sandy e Junior se apresenta neste sábado, 12, às 20 horas no Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, em mais um show da turnê Nossa História. Sandy, porém, com suspeita de rotavírus, não pôde participar da passagem de som durante a tarde devido ao seu estado de saúde.

Quem deu a informação aos fãs foi o próprio Junior, ao explicar a ausência para o público presente: "Minha irmã não está bem de saúde hoje. Na verdade, desde ontem ela começou a se sentir muito mal, está com suspeita de rotavírus, que é uma parada bem hardcore pesada. A gente mal conseguia conversar com ela, ficou bem debilitada."

"Ela não está vindo para a passagem de som para tentar se resguardar o máximo possível para entregar o que ela conseguir hoje à noite. Provavelmente, não vai ser um show igual aos outros", lamentou o cantor.

Em seguida, Junior deu mais detalhes sobre o estado de saúde de Sandy: "Porque ela está se sentindo febril, com muita dor de cabeça, deve ter desidratado muito, tomou soro. Era uma da manhã e ela estava tomando soro, virou a madrugada tentando melhorar."

"Ela está tentando segurar o máximo possível para poder entregar o melhor show possível hoje à noite. Desculpa, mas hoje a passagem de som vai ser pela metade. E a gente tá tentando fazer tudo para que consiga entregar o melhor show possível hoje, certo?", encerrou, antes de ser ovacionado pela plateia.