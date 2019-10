Pontos turísticos de Campo Grande são inspiração para bordados na exposição “Entrelaçando Linhas e Cores”

As técnicas de bordado homenageiam monumentos históricos de Campo Grande como o Museu José Antônio Pereira, o coreto da Praça Cuiabá, o Horto Florestal, a iconografia indígena e monumento zarabatana do Parque das Nações Indígenas, entre outros - Foto: Divulgação/Assessoria

A artista Gisele Fraga vem mostrar seus bordados à mão no estilo rococó, pontos retos, hastes, cheios e picurus na exposição “Entrelaçando Linhas e Cores”, que acontece do dia 24 ao dia 31 de outubro, com lançamento marcado para acontecer às 19h.

As técnicas de bordado homenageiam monumentos históricos de Campo Grande como o Museu José Antônio Pereira, o coreto da Praça Cuiabá, o Horto Florestal, a iconografia indígena e monumento zarabatana do Parque das Nações Indígenas, entre outros.

Além destes, também estão representados nos pontos a fauna e flora características de Campo Grande como as araras canindé, capivaras, tucano, bem-te-vis e ipês em móbiles, assim como as comunidades quilombolas campo-grandenses.

Gisele Fraga tem exposição fixa na Feira Permanente de Artesanato da Praça dos Imigrantes, unidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). Esta é a primeira exposição da artesã, que pretende desenvolver um trabalho de maior amplitude, mostrando as iconografias regionais em peças maiores, como mantas.“Quis sair um pouco do que já é feito no segmento dos bordados. Comecei a procurar pontos turísticos, pesquisar, e mostrar nas linhas esses locais. Fiz almofadas, portas agulheiros, e outras peças”, pontua Gisele, uma apaixonada pela história de Campo Grande, que enxerga essas peças como potenciais souvenirs turísticos.

Foram produzidas cerca de 37 peças inéditas, que poderão ser adquiridas após o encerramento da “Entrelaçando Linhas e Cores” na Praça dos Imigrantes.

Serviço – A Galeria de Vidro está localizada na Plataforma Cultural, na Avenida Calógeras, 3015, Centro.