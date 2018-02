Polícia investiga carta com pó branco enviada a príncipe Harry

A polícia confirmou que está investigando uma mensagem ofensiva relacionada ao pacote - Foto: Jornal do Comércio / UOL

A polícia de Londres informou que investiga uma carta com pó branco enviada ao príncipe Harry e sua noiva, Meghan Markle. Após a suspeita de um ataque com antrax, testes descartaram a periculosidade do pó.

A polícia metropolitana falou que "um pacote contendo uma substância" foi enviado ao Palácio de St. James, onde o príncipe tem seu escritório, no dia 12 de fevereiro. A substância foi testada e confirmada como inofensiva.

O jornal Evening Standard falou que a carta também continha uma mensagem de cunho racista. A atriz é filha de uma mulher negra. A polícia confirmou que está investigando uma mensagem ofensiva relacionada ao pacote.

Anteriormente em fevereiro, outra carta contendo pó branco foi enviada a um escritório na sede do parlamento britânico e levou à evacuação do prédio. A substância também era inofensiva. (Com informações da AP)