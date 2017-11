Polícia desarticula quadrilha que vendeu ingressos falsos para show do Coldplay

A Polícia Civil desarticulou nesta sexta-feira, 3, uma quadrilha que produzia e revendia ingressos falsos para diversos eventos em São Paulo e Porto Alegre. Os investigadores acreditam que grupo agiu na venda dos bilhetes para o show da banda Coldplay, que faz apresentação na capital paulista na próxima terça-feira, 7.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha articulava as vendas dos ingressos falsos pelas redes sociais e sites não oficiais, como ViaGogo e Stubhub. Não houve balanço de quantas pessoas podem ter sido vítimas da fraude.

Quem adquiriu ingressos para o Coldplay fora dos canais oficiais de venda pode conferir se o bilhete é falso verificando se o mesmo possui apenas um picote no lado direito do ingresso. O ingresso verdadeiro possui dois.

A recomendação da Polícia Civil às vítimas é o registro de queixa em qualquer delegacia. Os investigadores também recomendam que o comprador não vá ao show, pois portadores com ingressos falsos no dia do evento serão direcionados ao Plantão Policial para averiguação.