Polícia dá 'atestado' a trabalhador pelo Facebook nos EUA

Uma postagem inusitada feita pelo Facebook do departamento de polícia de Seguin, no Texas, chamou atenção nos Estados Unidos.

Tudo começou com um comunicado a respeito da quantidade de gelo nas estradas da região, que tendiam a piorar, em 16 de janeiro. Nos comentários, um usuário chamado Justin Garcia perguntou de forma bem-humorada: "Vocês poderiam me escrever uma nota (de dispensa) para o trabalho?".

Em seguida, veio a resposta do perfil verificado do departamento policial: "Querido chefe do Justin, as estradas estão ruins e vão ficar piores. Muito piores. Por favor deixe-o ficar em casa, quente e seguro e aproveitando seu Hulu (serviço de streaming) ou algum programa legal na Netflix. E ele precisa de um aumento. Ele detona. Respeitosamente, delegado B. Ure".

O tom 'engraçadinho' da instituição não é novidade. No começo do ano, alguns policiais gravaram um vídeo falando ao telefone 'dublando' uma música de Adele.