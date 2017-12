Poeta escritor Guimarães Rocha assume presidência da Academia Maçônica de Letras de MS

Presiente da Academia, escritor Guimarães Rocha e o tesoureiro da entidade José Valdecir Sousa Martins - Willian Silva/A Crítica

O professor de literatura, poeta e escritor Guimarães Rocha assumiu a presidência da Academia Maçônica de Letras. A posse acontece neste sábado (10) na sede da entidade, na rua São Felix, 789, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande. Guimarães adiantou que vai implantar na sociedade eventos para ampliar o hábito da leitura do sul-mato-grossense, valorizando a família, além de finalizar o projeto de digitalização da biblioteca.

Guimarães explica que a Academia Maçônica de Letras é uma instituição que congrega as três potências maçônicas de Mato Grosso do Sul, a Grande Oriente do Brasil MS, Grande Loja de Mato Grosso do Sul e Grande Oriente do Estado de Mato Grosso Sul. Na academia existem 13 cadeiras para cada uma das potências e mais uma cadeira que fica à disposição da diretoria.

A nova diretoria foi eleita e ficará no cargo pelo período de um ano, ou seja, para o decorrer de 2018. O plano de trabalho dessa nova composição da academia tem a valorização da família e o fortalecimento da arte real, promovendo cursos literários para estudantes maçons. Pretende realizar o encontro de Academias Maçônicas de Letras do Brasil, reeditar a revista da entidade e publicar um jornal trimestral. Um dos aspectos mais reforçados pelo novo presidente está na criação da Roda de Leitura.

Segundo explicou Guimarães Rocha, a intenção é abrir gradualmente a Academia Maçônica de Letras para toda a sociedade e fomentar entre o sul-mato-grossense o hábito da leitura. “Nós iremos atender, a partir de fevereiro de 2018, toda quinta-feira de 15 às 17h, na sede da entidade para a roda de leitura. Para participar, a pessoa doa um livro, é feito uma ficha com os dados pessoais e a partir daquela doação, o participante pode levar outro livro do acervo da academia para ler. Dessa maneira ampliamos nossa biblioteca e ao mesmo tempo incentivamos a leitura aos interessados”, explica.

O novo presidente acrescenta que ao retirar o livro para leitura, a pessoa terá o prazo de um mês para devolver o mesmo. Além disso, haverá uma ficha para anotação do que a pessoa gostou no livro e como interpretou a leitura, que ficará arquivada na academia. A nova diretoria tem ainda a intenção de criar o Café entre os “irmãos” maçônicos às terças-feiras. O escritor também ressalta que vai terminar o processo de informatização da biblioteca da academia Maçônica de Letras, facilitando o acesso e leitura das obras.

Como professor de literatura, Guimarães Rocha destaca que muitos estudantes vão a uma biblioteca consultar um livro apenas para fazer um trabalho, e não para ter uma leitura por prazer. “Com a leitura você aguça sua memória, ganha vocabulário. A leitura faz bem”. Por isso, ele acredita que a roda de leitura vai estimular esse hábito. Para tanto, a academia busca realizar palestras, debates e fazer parcerias com outras instituições como a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, União Brasileira dos Escritores. “Isso vai crescendo, sedimentando, ou como se diz metaforicamente, colocando-se um tijolo sobre o outro, com um livro que se troca, estaremos buscando dentro da família do maçon, dos amigos e assim por diante a leitura. Não estamos vivendo apenas para a maçonaria, mas sim para sociedade”, define.

O presidente da Academia Maçônica de Letras se prontificou a realizar palestras em qualquer região de Mato grosso do Sul. Para mais informações o telefone da academia é 67 – 3026-5646.

Guimarães Rocha

Guimarães Rocha (Antônio Alves Guimarães) é poeta escritor; membro efetivo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras; da Academia Maçônica de Letras de Mato Grosso do Sul; da Academia de Letras e Estudos de Corumbá e Fundador da União Brasileira de Escritores/MS.

Nasceu em Quixeramobim (CE), em 3 de julho de 1953, sendo seus pais José do Nascimento Guimarães e Antônia Denise Guimarães. Serviu o Exército Brasileiro em Ponta Porã (MS). Iniciou seu ofício de policial militar em 1975, em Dourados. Com a divisão do Estado, optou por viver em Mato Grosso do Sul. Prestou serviços militares em vários municípios e, no início da década de 80, veio para Campo Grande fazer carreira. Hoje é da reserva da Policia Militar, onde alcançou o posto de tenente-coronel PM/MS.

Também se formou em Letras pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (FUCMT), hoje Universidade Católica Dom Bosco (UCDB. Pós-graduado: Gestão em Segurança Pública, pela UNIDERP/MS (2003-2004); Fundamentos da Educação, Concentração Filosofia - defesa da tese exposta em monografia, “Reflexões sobre a Obra de Dante Alighieri”, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 1996, é membro da ADESG (Associação dos diplomados da Escola Superior de Guerra).

História

A Academia Maçônica de Letras de Mato Grosso do Sul foi criada em 13 de maio de 1999 pelas três potências maçônicas regulares existentes no estado: Grande Oriente do Brasil; Grande Loja Maçônica e Grande Oriente de Mato Grosso do Sul. Tem como finalidade difundir, cultuar e cultivar a cultura, as letras maçônicas e congregar os maçons que se dedicam às letras em geral, com duração ilimitada e sede à rua São Félix, 789, Vilas Boas, em Campo Grande/MS.

A nova diretoria foi eleita com o lema: “Alegria de Viver pelo prazer de servir”.

Diretoria

Presidente: Poeta e escritor Antônio Alves Guimarães (Guimarães Rocha) – (GOBMS)

Vice-Presidente: escritor Orlamar Teixeira Gregório – (GOBMS)

Secretário: poeta e escritor Jeová Neves Carneiro – (GOBMS)

Secretário Adjunto: escritor e cronista João Pedro Santana Pereira - (GOMS)

Tesoureiro: poeta e escritor José Valdecir Sousa Martins – (GLEMS)

Tesoureiro Adjunto: escritor Gilberto Begena – (GOMS)

Relações Públicas: escritor José Resina Fernandes Junior – (GOMS)

Relações Públicas Adjunto: escritor Antônio Carlos Rios – (GOBMS)

Conselho Fiscal

Presidente – Historiador Gilson Rodolfo Martins (GOBMS)

Membros

Escritor Baldomero B. da Silva –(GOMS); escritor Ademir Batista de Oliveira (GLEMS); suplentes: escritor Gildo Sandoval Campos (GLEMS); escritor Carlos Frederico Corrêa da Costa –(GLEMS).