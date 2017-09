Poesia é a estrela da noite e centenas contemplam premiação de poemas

A 29a Noite da Poesia, ocorrida na noite dessa sexta-feira (15), levou o público à uma esfera de leveza e encanto. Centenas de pessoas lotaram o Teatro Dom Bosco e prestigiaram a premiação dos melhores poemas, apresentações musicais e teatrais e a palestra da poetisa, escritora, filosofa Viviane Mose.

“Aqui nós temos valorosos escritores e escritoras, poetas e poetisas. Eles têm o dom de tocar o coração com as palavras”, observou o prefeito Marquinhos Trad.

O reconhecimento das obras escritas para participar do concurso, que abriu inscrições em meados de agosto, ocorreu por meio de premiação em dinheiro e entrega de certificados. Segundo a organização da União Brasileira dos Escritores (UBE-MS), mais de 200 poemas do Brasil inteiro participaram da seleção.

O primeiro lugar foi conquistado pelo poema Cana, de Carlos Eugênio da Silva Rego da cidade de Brasília-DF. O poema Identidade escrito por Antônio Francisco Pereira, de Belo Horizonte – MG, ficou com a segunda colocação.

Já a campo-grandense Ileides Joana Müller foi premiada com a terceira colocação com o poema Pássaro Circunflexo.

Realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com a UBE-MS e Serviço Social do Comércio (Sesc), a edição deste ano da Noite da Poesia evidência, segundo a titular da Sectur Nilde Brun, o valor da literatura para a gestão atual.

“Este é o primeiro grande evento da Poesia deste ano. Queremos iniciar políticas públicas voltadas para o segmento ainda este ano é assim incentivar a escrita de crianças, jovens e também dos adultos. Hoje é uma noite muito nobre”, reconheceu Nilde.

O evento foi encerrado com chave de ouro por Viviane Mose com a palestra sobre o tema “A poesia como forma de afirmação da vida”.

“A poesia é um aspecto da minha vida que não aparece tanto, normalmente sou convidada para falar sobre outras áreas, e por isto estou muito agradecida pela alegria que estou sentindo por causa da poesia”, disse Viviane

As inscrições para o concurso da Noite da Poesia foram encerradas dia 5 de setembro e contemplou os três primeiros colocados com R$ 4.500 em dinheiro. Este ano o homenageado da noite foi impera Ferreira Gullar, falecido em dezembro do ano passado.

Veja Também

Comentários