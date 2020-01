PMA e Prefeitura de Miranda promovem curso de arte em mosaicos ministrado por casal de artistas dos Estados Unidos

Campo Grande (MS) – O casal de artistas dos Estados Unidos, Robert Markey e Julie Orfirer, em parceria com a Polícia Militar Ambiental (PMA) e a Secretaria de Assistência Social e Trabalho de Miranda, iniciaram o Curso em Mosaicos de Arte Pantaneira nesta segunda-feira (27) para 32 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de projetos sociais da Prefeitura. O curso vai até o dia 31 (sexta-feira) à tarde e está sendo realizado no quartel da Polícia Militar Ambiental, localizado à BR 262.

Os artistas realizam trabalhos voluntários dessa natureza por todo o mundo e no mês de novembro e dezembro do ano passado (2019) e janeiro deste ano (2020) desenvolveram trabalhos no município de Rio Verde de Mato Grosso, onde já estiveram em anos anteriores, ministrando curso para crianças carentes. Com as crianças do Projeto Florestinha, o casal trabalha cursos de artes há 10 anos, desde o ano de 2010, quando ministrou o curso em mosaico para as crianças do Projeto na Capital. Em anos seguintes aconteceram outros cursos para os Projetos Florestinhas do Estado.

Em 2018, foi realizado o curso para as crianças do Projeto Florestinha em Campo Grande no mês de novembro, depois para os Projetos Florestinhas de Anastácio e Aquidauana. Do dia 19 de novembro a 8 de dezembro do mesmo ano (2018), o curso foi ministrado às crianças do Projeto Florestinha da cidade de Costa Rica. Naquela cidade também foi ministrado o curso de música.

Nos cursos de mosaicos são trabalhados painéis com desenhos de animais da nossa fauna em mosaicos de cerâmicas. Depois os artistas seguirão para a Bahia para continuar os trabalhos naquele estado, onde realizam diversos cursos de artes para crianças carentes todos os anos. Trabalhos do artista podem ser visualizados pelo portal www.robertmarkey.com.

Assessoria de Comunicação da Polícia Militar Ambiental (PMA)