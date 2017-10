Plataformas digitais auxiliam artistas no mapeamento

Quando Alexandre Pires deixou o grupo SPC a convite da gravadora para se aventurar no mercado de música latino como cantor pop em espanhol, em 2001, a internet engatinhava. Deixou o Brasil, mudou para Miami. "Não existia essa comunicação direta, diferentemente de hoje", conta o mineiro e o trabalho de divulgação era corpo a corpo. E, hoje, esse caminho é desnecessário. Basta ver os casos de Anitta, a cantora pop brasileira de maior sucesso no exterior da atualidade, e DJ Alok. Sem grandes turnês pela América do Norte, ela teve um crescimento de 839% em execuções de suas músicas no serviço de streaming Spotify, de janeiro a setembro deste ano. Foi quando ela passou a lançar músicas em inglês (como Is That For Me e Will I See You) e em espanhol, com o hit Paradinha - a 127ª música mais ouvida em todo o mundo no serviço.

O DJ Alok, com a facilidade de circulação da música eletrônica, tem sua canção Hear Me Now na 27ª posição do mesmo ranking.

As plataformas também permitem um mapeamento de cidades e países que escutam uma banda, como o caso do Far From Alaska, que percebe um aumento de audições das suas músicas na França e nos EUA após show nos dois países. "No ano que vem, vamos investir muito mais na carreira internacional", diz Emmily Barreto, vocalista da banda.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.