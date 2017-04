Plataforma Cultural recebe “Viradança” no Dia Mundial da Dança

A Plataforma Cultural, localizada na região da Esplanada Ferroviária de Campo Grande, receberá mais de 40 grupos de todo o Mato Grosso do Sul neste sábado (29), durante o “Viradança”. As atividades, que terão início às 8 horas e seguirão até às 21 horas, fazem parte do projeto Semana Pra Dança, uma das ações programadas pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e diversas entidades para celebrar o Dia Mundial da Dança, comemorado no dia 29 de abril.

O encontro deste sábado (29) também reunirá apresentações artísticas, batalha de breaking, baile de dança de salão, performance, flash mob e uma celebração movida por música, dança e diversão. Segundo informações da Fundação, a Viradança contará ainda com espaços destinados à gastronomia e uma feira cultural com artesanato e materiais destinados à prática da dança.

Além do Dia Mundial da Dança, o Semana Pra Dança celebra também os 40 anos de Mato Grosso do Sul. O projeto teve início dia 23 de abril e contou com uma extensa programação composta por oficinas, espetáculos de dança e coreografias das diversas linguagens da dança, oficinas e exibição de vídeos, debates e rodas de conversas.

Para mais informações basta entrar em contato com o Núcleo de Dança da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul pelo telefone 3316-9169.

