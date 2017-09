Plano Municipal de Turismo foi apresentado nesta quinta-feira

Plano Municipal de Turismo é apresentado ao Ministério do Turismo durante 45ª ABAV Expo Internacional em SP / Divulgação

O Plano Municipal de Turismo, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em agosto, será apresentado ao Ministério do Turismo na tarde desta quinta-feira (28) durante a 45ª ABAV Expo Internacional de Turismo & 48º Encontro Comercial Braztoa, em São Paulo.

“Vamos apresentar o Plano de Turismo para o Ministério de Turismo e queremos reposicionar Campo Grande no mercado para captação de eventos e negócios, pois essa é a vocação da Capital”, comentou a titular da Sectur, Nilde Brun.

Além de se reunir com o Ministério, a equipe de turismo da secretaria também tem participado de reuniões e encontros técnicos durante o evento, além de divulgar os atrativos turísticos de Campo Grande em espaço dentro do estande dos destinos de Mato Grosso do Sul.

A Feira de Turismo é realizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) e é considerada a mais completa, tradicional e importante feira de turismo brasileira. O encontro segue em São Paulo até amanhã (29), na Expo Center Norte.

O evento contribui de maneira decisiva para a consolidação de negócios entre empresas dos cinco continentes e favorece a cadeira produtiva global do Turismo, pelo fato de atrair a participação massiva de agentes de viagens e outros profissionais do setor. Entre os expositores da feira estão companhias aéreas brasileiras e estrangeiras, expressivos operadores de turismo, empresas de cruzeiros marítimos e de segmentos especializados.

Plano Municipal de Turismo

A metodologia inovadora utilizada para construir o plano foi a Jornada do Turista, formada por cinco fases, sendo elas: Planejamento e reservas; Viagem ao destino; A chegada; No destino e Partida.

Cada um desses passos foi amplamente estruturado e apresenta objetivos e indicadores de alcance. O método citado acima foi utilizado, inclusive, na construção de planos de turismo de Melbourn, cidade conhecida como Capital cultural da Austrália.

A cada ano, até 2027, o plano passará por atualizações. Durante as revisões serão considerados os resultados obtidos no período e a criação de novas metas para alcançar a visão de futuro mencionada no documento.

