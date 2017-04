Pintura de baleia Jubarte em tamanho real ocupará mural no Museu Catavento

O Museu Catavento, na capital paulista, vai ganhar um mural 3D com a imagem de uma baleia Jubarte em tamanho real, que será pintada até amanhã (15) pelo artista plástico Erick Wilson. O público poderá acompanhar a construção do mural, que faz parte do projeto Gigantes do Mar, e interagir com o artista. A pintura terá 10 metros de comprimento por 4 metros de largura.

Wilson desenvolve o projeto há dois anos e já pintou em diversos espaços, como em muros de escolas, no farol da Marinha, em Alcobaça (BA) e até em Nazaré, Portugal. “Durante três dias, eu vou pintar a baleia Jubarte em tamanho real e, na verdade, para os Gigantes do Mar é uma novidade também, porque vai ser o primeiro mural 3D do projeto. Vou fazer uma imagem da baleia como se estivesse saindo de um quadro, saindo da parede”, disse Erick Wilson.

O artista pinta não só animais marinhos, como ondas gigantes também. Ele destaca o fato de a pintura despertar a curiosidade das pessoas. “Nessas pinturas, nesses murais, o foco não é só passar a beleza da pintura. A gente tenta despertar a curiosidade nas pessoas de querer saber mais sobre a espécie. Colocando a espécie no tamanho real dela, as pessoas se sentem um pouco mais próximas, quem não tem conhecimento, se sente mais próximo do animal e vê que ele é daquela dimensão”.

“Eu sou bem fiel nos detalhes, para chegar bem próximo à realidade da espécie, para as pessoas se sentirem próximas a ela. As pessoas acabam voltando para casa e querendo saber mais sobre a espécie. Elas voltam para casa, fazem pesquisa, querem saber mais sobre a baleia, sobre um tubarão. Esse é o foco principal do projeto”, acrescentou o artista, que pretende despertar a conscientização para a preservação dos oceanos.

A pintura ocorrerá hoje (14) e amanhã (15) das 9h às 17h.

