Fran’s Café será palco de exposição de pinturas a óleo de Soniá Stransky

Com o tema Segredos Líquidos, a pintora, professora e tradutora francesa Soniá Stransky realiza, entre os dias 3 e 13 de agosto, mostra de pinturas a óleo em tela no Fran’s Café, região central de Campo Grande (MS). Os painéis são inspirados em cristais de açúcar de bebidas, proporcionando um novo olhar sobre os efeitos dos líquidos no organismo e trazendo uma nova perspectiva da arte abstrata.

As formas geométricas e delineadas, os fluídos escorrendo e a diversidade de cores encontradas em cada cristal, ampliado centenas de vezes, resultam em uma descoberta do que há por dentro das bebidas, alcoólicas ou não, e mostram a beleza das tonalidades e a personalidade de cada líquido. A inspiração veio de fotografias inalteradas de bebidas vistas atrás da luz polarizada de um microscópio, técnica de imagem que se chama fotomicrografia.

O catálogo de fotografias produzido ficou muito amplo e abrange sucos, licores, cervejas, coquetéis, vinhos, chás, etc., onde cada tipo de bebida produz um cristal único com um padrão próprio e cores radiantes, se tornando um modelo perfeito para a arte moderna.

Através de técnicas de pintura utilizando pincéis e espátulas, Soniá une cores, sabores e texturas afim se inspirar para a produção de cada quadro. “Foi como um encontro apaixonante. Vi as imagens e enfrentei o medo, aprimorando as técnicas até conseguirmos ter uma sinergia. Foi divertido ver como as bebidas se transformam vistas por outro ângulo. A ironia é que eu quase não bebo nada alcoólico”, disse a artista.

Morando há cinco anos em Campo Grande, Soniá escolheu a cidade devido à boa qualidade de vida e o encontro com a natureza. A proximidade com a fauna e a flora serve de inspiração tanto para as criações de pinturas quanto para a prática do ensino do francês. De acordo com ela, um lugar sublime é fonte de muitas sensações, provocando impressões que podem compor todo um momento.

A pintura sempre foi algo muito próximo da artista em sua história familiar, com antepassados sendo curador de castelos reais e pintor realista e impressionista. Apesar disso, Soniá passou muito tempo longe dos pincéis e das telas. “Acho que a última vez que pintei tinha uns 17 anos. Alguns anos depois, foi um grande desafio voltar a pintar e caminhar sobre uma estrada que eu adoro. A pintura é onde coloco toda criatividade, onde posso descobrir novos desafios e me expressar de outra forma”, lembrou Soniá.

A exposição Segredos Líquidos terá o vernissage na próxima quinta-feira (3), a partir das 19h30, e acontecerá no Fran’s Café, na Rua Marechal Candido Mariano Rondon, esquina com a Rua 13 de julho, Centro, com apresentação musical de Kezia Miranda (violino e flauta) e Gustavo Tonani (piano).

Veja Também

Comentários