Pink recebe homenagem e faz discurso emocionante na premiação da MTV dos EUA

A cantora norte-americana Pink foi homenageada durante o Video Music Awards (VMA), tradicional premiação da MTV norte-americana que aconteceu no domingo, 27. Ela recebeu o Michael Jackson Video Vanguard Award, que premia o conjunto da obra de um cantor. O prêmio já foi concedido a artistas como David Bowie, Michael Jackson, George Michael, Justin Timberlake, Beyoncé e outros.

Após sua apresentação, a cantora fez um emocionante discurso relembrando que sua filha, Willow, sofreu bullying quando tinha 6 anos de idade por não "parecer uma garota". "Você é linda", disse Pink. "Quando as pessoas falam mal de mim por eu parecer um garoto, ser masculina demais ou ter opiniões fortes, você me vê deixando o cabelo crescer? Mudando meu corpo? (Ou) Você me vê esgotando ingressos no mundo todo?", falou.

E continuou: "Minha bebê, nós não mudamos. Nós transformamos o cascalho da concha em uma pérola. Nós ajudamos outras pessoas a mudar para que eles possam ver todos os tipos de beleza."

Ela terminou seu discurso agradecendo os outros artistas que estavam na premiação. "Todos vocês me inspiram muito. Tem tanta coisa legal acontecendo na música atualmente, continuem fazendo isso e brilhando", completou.

Veja Também

Comentários