Pink nega ter feito cara feia durante performance de Christina Aguilera

Pink não ficou nada contente com os comentários de que teria feito cara feia para a apresentação da Christina Aguilera durante o American Music Awards, na noite do último domingo, 19. Ela usou sua conta no Twitter para negar as acusações.

Christina Aguilera cantou a música-tema de O Guarda-Costas em homenagem a Whitney Houston. Durante a apresentação, uma câmera focou o rosto de Pink e mostrou o que poderia ser tanto um gesto de reprovação quanto de aprovação da cantora.

No entanto, logo surgiu a versão de que ela não teria gostado da performance. Após ficar sabendo das primeiras mensagens, tratou de desmentir a notícia: "Christina arrasou hoje por uma de nossas cantoras favoritas. Essa noite foi sobre Whitney Houston e estou impressionada com o talento da Christina. Mostrem a parte em que eu fui às lágrimas".

O boato persistiu até o dia seguinte e Pink, mais uma vez, não deixou barato: "Acordar e ver uma nova rixa criada entre mim e outra mulher incrível, Christina, que se apresentou muito bem e que eu apoio inteiramente, me deixa triste. Vocês insistem em manter as mulheres separadas porque vocês têm medo do poder que nós temos quando estamos unidas".