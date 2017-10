Pink conta que Christina Aguilera tentou dar um soco nela

Na última quinta-feira, 19, Pink participou do Watch What Happens Live e falou sobre seu desentendimento com Christina Aguilera. Em 2001, as duas artistas cantaram juntas Lady Marmalade, e, na época, brigaram sobre quem cantaria as notas mais altas - Christina conseguiu.

"Nós somos muito diferentes, muito mesmo. Nós éramos muito jovens e novas nesse mundo. Eu acho que sou uma alfa e ela também. Você tem que aprender, aliás, as mulheres tem que aprender a ajudar umas as outras. Isso não nos é ensinado na infância", disse Pink.

A cantora falou que ela costumava ser mais agressiva fisicamente, enquanto Christina era mais verbal. Questionada pelo apresentador, Andy Cohen, se as duas já brigaram fisicamente, Pink disse que quase.

"Na verdade, ela me sacudiu e tentou me socar em uma balada, foi bizarro! Eu fiquei, tipo, 'o que está acontecendo, sério, o que acabou de acontecer?'", contou. Porém, Pink garante que agora não existe mais ressentimento entre as duas.

"Ela é tão talentosa, uma pessoa muito doce, mas eu não a vejo há muitos anos. Nós mudamos, nos tornamos mães, crescemos, é simples. Eu me sinto bem agora sobre essa situação toda", falou.