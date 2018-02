Piloto traça rota de voo em formato de coração no Valentine's Day

O trajeto em formato de coração foi flagrado por um usuário do Twitter através de um site que disponibiliza a visualização de aviões do mundo todo, em tempo real - Foto: E+ Estadão

Uma companhia aérea britânica aproveitou o Dia dos Namorados, que em alguns países é comemorado em 14 de fevereiro e é conhecido como Valentine's Day, e fez uma homenagem romântica.

Um piloto da Virgin Atlantic teve um treino agendado para a data especial e recebeu uma rota de voo em formato de coração. "Quando descobrimos que o treino seria no Valentine's Day, decidimos nos divertir um pouco", disse o capitão J.J. Burrows, diretor de aviação da companhia, em comunicado ao portal Mashable.

O avião usado foi um Airbus A330 chamado HonkyTonk Woman. Ele começou sua rota no aeroporto de Gatwick às onze horas do horário local e voou pela rota no formato de coração próximo à costa sudoeste da Inglaterra.

O trajeto em formato de coração foi flagrado por um usuário do Twitter através de um site que disponibiliza a visualização de aviões do mundo todo, em tempo real.