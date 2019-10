Pianista Nelson Freire sofre queda no Rio

O pianista Nelson Freire sofreu uma queda na manhã de quarta-feira, dia 30, e passaria ainda ontem (quarta) por uma cirurgia no Rio de Janeiro.

Segundo comunicado oficial, ele caminhava no calçadão da Barra da Tijuca, tropeçou e fraturou o úmero.

"Será operado hoje (quarta) no Rio de Janeiro e terá um período de recuperação de cerca de dois meses no mínimo", diz o comunicado.

O pianista precisará cancelar os seguintes concertos no Brasil: dias 5 e 6/11, recitais na Sala São Paulo; 10/11, concerto em Goiânia com orquestra; 16/11, no Theatro Municipal do Rio, com a Orquestra Petrobras Sinfônica.

No exterior, serão cancelados recitais em Girona, Elmau, Londres, Amsterdã, Lyon e concertos com a Orquestra do Mariinsky, em São Petersburgo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.